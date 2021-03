Vigilância Sanitária recebeu seis mil denúncias sobre medidas de restrição

Em um único dia, operação integrada realizou 4,6 mil fiscalizações de estabelecimentos. População pode contribuir com informações

Desde a publicação do primeiro decreto de medidas restritivas, em março de 2020, a diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa) já registrou o recebimento de cerca de seis mil denúncias sobre casos de não cumprimento das exigências estabelecidas pelo órgçao.

A Divisa, vinculada à Secretaria de Saúde, faz parte da Operação Integrada do GDF, formada por diversas outras pastas do Governo do Distrito Federal e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública.

“Desde o início da pandemia, nossa prioridade é fiscalizar os estabelecimentos os quais recebemos denúncias que vêm por meio da ouvidoria, do Ministério Público e também de outros órgãos do GDF. Mas também temos ações rotineiras, com uma programação específica, como a visita às escolas particulares, durante todo o mês de fevereiro, já que elas voltariam com as aulas presenciais”, destaca a gerente de fiscalização da Divisa, Márcia Olivé.

Os estabelecimentos que geralmente apresentam mais problemas em relação ao cumprimento das medidas são bares e restaurantes. Ao todo, mais de 300 deles foram autuados e mais de 50 interditados por estarem descumprindo as medidas de segurança contra a Covid-19. Somente em janeiro deste ano, foram realizadas mais de 120 vistorias em bares, restaurantes e eventos, dos quais, aproximadamente, 15% foram autuados e oito interditados.

Olivé explica que, com a publicação do novo decreto de medidas restritivas (Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021), os primeiros dias de fiscalização têm sido para orientação e fechamento daqueles locais que estão proibidos de funcionar durante o período determinado. “Esse é um dos papéis da Divisa: conscientizar as pessoas. Mostrar que somos parceiros e que se todos colaborarem, todos saem ganhando: comércio, população e nós, do governo”, lembra a gerente.

Somente na terça-feira (2), a Operação Integrada do GDF realizou 4,6 mil ações somente durante o dia, sob liderança da Vigilância Sanitária. “Fomos a shoppings, feiras e retiramos 108 ambulantes das ruas. Também abordamos quase 400 pessoas que estavam sem máscara ou utilizando de forma incorreta”, destaca, deixando claro que as equipes de fiscalização não têm encontrado dificuldades nas operações. “As pessoas estão colaborando”, pontua Márcia Olivé.

Qualquer um pode denunciar estabelecimentos ou pessoas físicas que estejam descumprindo as medidas previstas no decreto vigente, por meio do site da ouvidoria ou pelo telefone 162. “Quem tiver dúvidas também pode utilizar este mesmo canal. Somente nesta quarta-feira (3), recebemos cerca de 20 questionamentos por telefone, a respeito do que pode ou não funcionar”, comenta a gerente de fiscalização da Divisa.

Além das ações relacionadas à covid, a Divisa continua atuando em suas atribuições rotineiras, como liberação de licenças sanitárias, vistorias de veículos e análise de projetos de arquitetura de estabelecimentos de alto risco (creches, hospitais, clínicas odontológicas , entre outros).

As informações são da Agência Brasília