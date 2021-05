Vídeos: bombeiros são treinados para pilotar aviões de combate à incêndios

Aeronaves são capazes de chegar a qualquer ponto do DF em 15 minutos, promete a corporação

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) vem realizando, desde o último dia 17, um programa de capacitação para ensinar militares a pilotarem aviões de combate à incêndio em vegetação. A medida visa se preparar para o período de seca do Distrito Federal. As aulas vão até o dia 11 de junho.

Segundo o CBMDF, os aviões são importantes aliados no combate às chamas. “Decolando a partir do Aeroporto Internacional de Brasília, do Aeródromo Botelho (São Sebastião) ou da Floresta Nacional de Brasília (Brazlândia), os Nimbus (nome das aeronaves) são capazes de chegar a qualquer ponto do Distrito Federal em apenas quinze minutos’, afirma a corporação.

Além da rápida chegada, os bombeiros prometem “fazer o reconhecimento da situação e lançar até três mil e cem litros de água em uma única vez ou de forma fracionada”.

Veja parte do treinamento:

Neste curso, serão capacitados 55 bombeiros. As aulas abordam a segurança operacional de voo e em solo, a recarga da aeronave e os procedimentos de segurança durante os lançamentos de água.