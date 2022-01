Vídeo: raposa atropelada é resgatada pelo BPMA

A raposa estava com uma das pernas quebradas e foi conduzida para o Hospital Veterinário de Taguatinga

Os policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram uma raposa atropelada, às 4h15 desta segunda-feira (17). O animal foi encontrado próximo ao meio-fio da quadra 01 do Condomínio Privê, na via de acesso ao Paranoá.

A raposa estava com uma das pernas quebradas e foi conduzida para o Hospital Veterinário de Taguatinga.