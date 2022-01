Vídeo: Policiais militares salvam criança engasgada na M Norte

Os bombeiros chegaram logo em seguida, e conduziram a criança ao HRT (Hospital Regional de Taguatinga)

Em uma rápida ação, policiais militares salvaram uma criança 2 anos que engasgava em Taguatinga Norte, nesse domingo (30).

A equipe dos sargentos Olivan e Fagner do 2º BPMOs estavam em um posto de gasolina próximo ao localo, quando os pais da criança chegaram gritando. A mãe saiu do carro com o menino em seus braços, desmaiado e sem respirar.

As autoridades então prestaram os primeiros socorros e realizaram a técnica de tapotagem, até que a criança voltar a respirar e apresentar reação aos estímulos.

Os bombeiros chegaram logo em seguida, e conduziram a criança ao HRT (Hospital Regional de Taguatinga). O jovem menino Davi, que passa bem.