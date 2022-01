Vídeo: Patrão tenta matar filha de empregado e foge na Ceilândia

As vítimas acionaram a PMDF, que as conduziram para a 23ª DP onde foram registradas as ocorrências de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio

Após uma briga entre patrão e empregado, policiais militares do 8º Batalhão foram acionados, e no local apreenderam uma arma de fogo. O caso ocorreu na desta quinta-feira (13), na QNP 32, em Ceilândia.

De acordo com as autoridades, um homem foi até a casa de seu empregado, no conjunto A, e começou uma discussão. Durante a briga, o patrão entrou no carro para pegar um revólver. O outro indivíduo entrou no veículo e tomou a arma do rival. e começaram uma luta. Nesse momento a arma disparou. e o patrão fugiu. Confira no vídeo:

Com outra arma, o homem retornou para a casa do empregado, disparou duas vezes em direção a filha do rival e novamente fugiu do local. Um disparo acertou a escada e outro a parede da residência.

As vítimas acionaram a PMDF, que as conduziram para a 23ª DP onde foram registradas as ocorrências de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. O revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada foi entregue na delegacia. O autor dos disparos segue foragido.