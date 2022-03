Vídeo: Dupla é presa depois de roubar celular no Guará II

Os homens foram conduzidos para a 1ª DP, onde foram autuados por roubo a transeunte, desacato e resistência

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24) prenderm dois homens por roubo, na noite desta segunda-feira (21).

A equipe policial foi acionada pela vítima, após ser roubada na QE 15 do Guará II. De acordo com as informações, os suspeitos usaram um facão para realizar o crime.

Os suspeitos foram encontrados na QE 34. Um deles tentou atacar os policiais com o facão. O celular roubado foi encontrado com a dupla. Eles foram conduzidos para a 1ª DP, onde foram autuados por roubo a transeunte, desacato e resistência.