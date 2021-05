Vídeo: CBMDF resgata homem preso dentro de caixa d’água

As equipes utilizaram diversas ferramentas para perfurar a estrutura e ter contato com o homem preso dentro do local

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um homem que caiu dentro de uma caixa d’água e ficou preso, na manhã deste sábado (8), em uma chácara na região do Incra 9, em Brazlândia.

As equipes utilizaram diversas ferramentas para perfurar a estrutura e ter contato com o homem preso dentro do local.

De acordo com informações do CBMDF, o homem fazia a pintura da caixa d’água quando sofreu um mal súbito em razão do cheiro da tinta. Com baixa oxigenação no local, o trabalhador perdeu a consciência e caiu dentro da tubulação que sustenta a base da caixa d’água.

Os socorristas fizeram aberturas na base da caixa para a passagem de oxigênio e para o resgate da vítima. Enquanto isso, uma bombeira mantinha contato verbal com o pintor para mantê-lo tranquilizado.

O chefe da equipe de resgate entrou dentro da tubulação para ajudar. Consciente, o pintor foi retirado do local e levado para o Hospital Regional de Brazlândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE