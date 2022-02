Vídeo: Cabos de energia furtados no Guará são recuperados

A equipe policial recuperou 25 metros de fio de cobre e 25 metros de fio de cobre encapado

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam quatro homens após furtarem cabos de energia na QI 25 do Guará. A PMDF recebeu a denúncia durante a madrugada desta quarta-feira (23). De acordo com a testemunha, o quarteto retirou os cabos de dentro de um bueiro.

O carro usado pelos suspeitos foi acompanhado pelas equipes do 4º Batalhão por 10 km pela BR 040. Os quatro ocupantes que estavam no carro foram abordados na altura do Polo Industrial de Santa Maria. Os cabos de energia furtados estavam no porta-malas do veículo.

Os quatro detidos foram encaminhados para a 20ª DP, onde foi registrado o flagrante. A equipe policial recuperou 25 metros de fio de cobre e 25 metros de fio de cobre encapado. Todos possuíam antecedentes criminais pelo crime de furto.