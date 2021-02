Viatura do Sistema Penitenciário do Estado de Goiás capota na BR-020

De acordo com informações, o veículo era conduzido pelo agente Francisco Leandro De Oliveira Moreira, 31 anos, que perdeu o controle da direção

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na tarde desta quarta-feira (24), referente ao capotamento de uma viatura do Sistema Penitênciário do Estado de Goiás, na BR-020.

Para realizar a operação de resgate, a coorporação contou com a participação de três viaturas terrestres, uma aeronave de resgate e 17 (dezessete) militares.



De acordo com informações, o veículo era conduzido pelo agente Francisco Leandro De Oliveira Moreira, 31 anos, que perdeu o controle da direção vindo a capotar parando com as rodas para cima as margens da rodovia. O agente foi atendido e transportado pela aeronave de resgate do CBMDF ao IHBDF, e foi ejetado após o capotamento, apresentando fratura na cabeça com traumatismo crânioencefálico (TCE) e suspeita de fratura nos braços.



A segunda vítima, o agente Farles Neres dos Santos, 36 anos, foi atendido e transportado com apoio do SAMU ao Hospital Regional de Planaltina, com dores na região lombar e costelas do lado direito, e estava consciente, orientado e potencialmente instável.



A terceira vítima, não identificada, foi transportada pelo SAMU-GO não foi relatado o estado de saúde do mesmo, para um hospital não informado.



A quarta vítima, não identificada, não foi relatado o estado de saúde do mesmo, transportado pelo SAMU-DF, não temos informações para qual hospital.

A equipe de socorro realizou os procedimentos protocolares de segurança contra incêndio (ações preventivas contra eventuais vazamentos de combustíveis e fluídos inflamáveis) e por componentes eletroeletrônicos (curtos-circuitos por bateria).



Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A PRF e a perícia foram acionadas para o local.