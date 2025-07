Veja os pontos de atendimento itinerante para questões de energia elétrica

Em mais uma rodada de atendimento itinerante, a Neoenergia Brasília abre a semana participando, nesta segunda-feira (7), da 25ª edição do Dia da Mulher, iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) no Edifício Rossi Esplanada Business (Setor Comercial Norte, Quadra 1).

Na sequência, a distribuidora atenderá em outros pontos do DF, fechando a semana com participação na 55ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) que, na sexta-feira (11), estará em Buritizinho, região administrativa de Sobradinho II.

Em todos esses pontos de atendimento, a clientela terá acesso a todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros.



Além desses postos há pontos fixos de atendimento presencial da Neoenergia no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Samambaia e no Lago Sul, todos sem necessidade de atendimento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Confira abaixo o local de atendimento itinerante da Neoenergia desta semana.

Segunda-feira (7)

► 8h às 12h: Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Seduh)

► 14h às 18h: SIA

► 8h às 16h: Edifício Rossi Esplanada Business – Quadra 1, Setor Comercial Norte, durante o 25º Dia da Mulher

Terça-feira (8)

► 8h às 12h: Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e Arniqueiras

► 14h às 18h: Cruzeiro e Ceilândia

Quarta-feira (9)

► 8h às 12h: Varjão e Lago Norte

► 14h às 18h: Paranoá e Seduh

Quinta-feira (10)

► 8h às 12h: Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante

► 14h às 18h: Gama e Candangolândia

Sexta-feira (11)

► 8h às 12h: Estrutural

► 9h às 16h: Buritizinho, em Sobradinho II, durante o GDF Mais Perto do Cidadão

► 14h às 18h: Plano Piloto.

*Com informações da Neoenergia