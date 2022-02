Veja onde se vacinar contra Covid-19 no DF no fim de semana

Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal atualizou, nesta sexta-feira, 11, os pontos de vacinação disponíveis no Distrito Federal, bem como as especificações vacinais e horários. Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h.

As aplicações da segunda dose da Astrazeneca e Coronavac estão disponíveis para quem tem mais de 18 anos, bem como a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Já a Pfizer está disponível para adolescentes, adultos, gestantes e puérperas.

Além disso, a liberação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 com os imunizantes desenvolvidos pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e da Janssen foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) através de suas redes sociais nesta sexta-feira, 11.

As aplicações já começaram nesta sexta e todos os maiores de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses serão imunizados com a AstraZeneca ou Janssen no reforço.

A aplicação vale independente de qual foi a primeira dose.

Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identidade com foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os pontos de vacinação no DF:

SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2022

Público infantil

Primeira dose e segunda dose (CoronaVac)

UBS 3 da Vila Planalto

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: Rua Piauí, Acampamento Pacheco

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

UBS 5 Taguatinga

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: Setor D Sul, AE 2

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 2 Ceilândia

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QNN 15, Lote F

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 2 Brazlândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: Quadra 45, Área Especial, vila São José

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

Público a partir dos 12 anos

Primeira dose, segunda dose e reforço

UBS 12 Samambaia

Atendimento para pessoas a partir de 12 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QR 210, Conjunto 22

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

UBS 1 Riacho Fundo I

Atendimento para pessoas a partir de 12 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QN 7, Área especial 9

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

Carro da Vacina – Trecho 3 do Sol Nascente

Atendimento para pessoas a partir de 12 anos:

Horário de vacinação: 9h às 17h

Ponto fixo 1: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: QNP 11/15, AE GH – P Norte

Ponto fixo 2: ONG Vida

Endereço: chácara 52 A, lote 17

Rotas: Saindo da chácara 52 A, lote 17, percorrendo a chácara 55 B, 55 A, 54, 53, Araras, 52 A, 133 A, 133 B, 41, 50, Sousa, Duas Irmãs, 85 Buriti, 46, 48 A, 57, Montreal, 48, Vila do Carroceiro, vila da Paz, Pedra Verde, 39, 443, 441, 141, 131, 29, 45, 46, 45 A, 16 e Condomínio Vencedor.

DOMINGO, 20 DE FEVEREIRO DE 2022

Público infantil

Primeira dose e segunda dose (CoronaVac)

UBS 1 Asa Sul

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: SGAS, Quadra 612

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

UBS 1 Santa Maria

Atendimento para crianças entre 5 e 11 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QR 207/307, Conjunto T

Vacinas disponíveis: CoronaVac e Pfizer-BioNTech (infantil)

Público a partir dos 12 anos

Primeira dose, segunda dose e reforço

UBS 12 Samambaia

Atendimento para pessoas a partir de 12 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QR 210, Conjunto 22

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

UBS 1 Santa Maria

Atendimento para pessoas a partir de 12 anos

Horário de vacinação: 9h às 17h

Endereço: QR 207/307, Conjunto T

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac e Janssen