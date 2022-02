Veículos abandonados são retirados no Plano Piloto

Com isso, uma marca de 775 carcaças retiradas das ruas do DF desde o início da iniciativa, em fevereiro de 2020., foi alcançada

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) deu continuidade na Operação DF Livre de Carcaças, desta vez, no Plano Piloto. Com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e prevenir a população do Distrito Federal de focos do mosquito da dengue, a operação, nesta quinta-feira (3), retirou oito carros da região. Com isso, uma marca de 775 carcaças retiradas das ruas do DF desde o início da iniciativa, em fevereiro de 2020., foi alcançada.

“Nosso objetivo é retirar esses carros abandonados que trazem prejuízos para a população devido ao acúmulo de água em seus interiores, além de ser ponto de esconderijo para criminosos, bem como abrigo para pessoas em situação de rua”, aponta o responsável pela ação e coordenador dos conselhos comunitários de segurança (Consegs) da SSP-DF, Marcelo Batista. “Contando com o total apoio da Sala Distrital de Combate ao Aedes, da Secretaria de Saúde, e das forças de segurança do DF, a SSP-DF estará atuando fortemente até conseguirmos limpar a nossa cidade”, afirma Batista.

Sob coordenação da SSP-DF, a DF Livre de Carcaças reúne as secretarias de Cidades, Executiva de Políticas Públicas e DF Legal, Detran-DF, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde, Novacap e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Juntos, os órgãos garantem saúde e segurança da população do DF.

“Após retirar esses veículos das ruas, eles são levados para o depósito do 3º Distrito Rodoviário, do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), onde os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções na água parada e fazem o controle vetorial”, explica Marcelo, que também atua em trabalho educativo com moradores e comerciantes das proximidades.

Solicitações

Operação prioriza retirada de veículos abandonados que estejam abertos, acumulando água ou lixo | Foto: Divulgação/SSP-DF

Os critérios para o recolhimento do automóvel abandonado são de que os veículos estejam abertos e acumulando água ou lixo no interior da carcaça. Com apoio dos Consegs e das administrações regionais, é feito um mapeamento das regiões e identificação dos veículos. Além disso, a população do DF também pode contribuir com denúncias, por meio do envio de e-mail para [email protected], descrevendo a situação da carcaça e incluindo fotografias.

As solicitações dos cidadãos também podem ser enviadas via Ouvidoria do Distrito Federal, que são encaminhadas para atendimento pela SSP-DF, como no caso da Operação DF Livre de Carcaças realizada no Plano Piloto. “Recebemos duas solicitações, via Ouvidoria, e conseguimos resolver rapidamente, por meio do trabalho integrado da pasta”, conta o ouvidor da SSP-DF, Alan Blanco Cinnanti, satisfeito com o resultado.

“Após nossa ação, os moradores agradeceram. Em contrapartida, a gente também agradece pelo alerta e zelo deles para com a comunidade. O nosso trabalho só surte efeito porque há uma parceria muito grande das unidades envolvidas”, completou Cinnanti.

Quem também ficou satisfeito com a iniciativa foi o prefeito da 405 Sul, Marco Antônio Farah. “A gente agradece por esse trabalho do Governo do Distrito Federal, que ajuda a retirar veículos e evitar sujeira e acúmulo de água na região, prevenindo riscos à saúde pública e ajudando na própria segurança dos moradores”, agradeceu.

Serviço

A solicitação via Ouvidoria pode ser feita pelo telefone 162, via internet, pelo site https://www.ouv.df.gov.br/#/ ou de forma presencial (na sede de qualquer órgão do GDF).

*Com informações da Agência Brasília