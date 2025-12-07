Veículo colide com árvore na Asa Sul e deixa passageira ferida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 12h40 deste domingo (07/12/2025) para atender um acidente de trânsito na SQS 110/109 Sul, em Brasília. Duas viaturas foram empregadas na ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram um carro de passeio que havia se chocado contra uma árvore. No interior do veículo estavam duas pessoas, ambas avaliadas conforme os protocolos padrão para vítimas de trauma. A passageira, que apresentava ferimentos leves, permaneceu consciente e orientada durante o atendimento e foi transportada para uma unidade de saúde. O motorista não precisou de encaminhamento hospitalar.

Além do socorro às vítimas, as equipes realizaram controle do tráfego e medidas preventivas para evitar incêndios ou novos acidentes. Durante o trabalho dos bombeiros, uma faixa da via precisou ser interditada temporariamente.