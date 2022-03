Veículo capota em viaduto na BR-040

Após a retirada, foi feita a estabilização da vitima, transportada ao hospital Regional de Santa Maria com suspeita de (TRM) Traumatismo Raquimedular

Um carro de passeio capotou no viaduto da BR-040, próximo ao posto da PRF, na noite desta segunda-feira (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com quatro viaturas e 16 Militares.

Chegando ao local, a equipe de socorro se deparou com um veículo Celta de cor vermelha que, em deslocamento pela rampa de acesso ao viaduto, capotou e parou sobre as 4 rodas. O automóvel tinha quatro ocupantes, mas apenas o condutor permanecia no veículo preso nas ferragens. Os outros 3 ocupantes, uma mulher e duas crianças, conseguiram sair.





Uma Senhora de 44 anos e uma criança de 5 anos, ambos com queixas de dores no membro superior direito, foram imobilizados e transportados, conscientes e orientados para o Hospital Regional de Santa Maria. O outro menino de 8 anos não apresentava nenhuma lesão aparente nem se queixava de dores, porem foi encaminhado junto com a família para avaliação médica.

O motorista, de 36 anos, foi retirado das ferragens consciente e orientado. Foi necessário o uso de ferramentas hidráulicas para movimentar a estrutura do veiculo , retirando as portas e o teto para extrair a vítima. Após a retirada, foi feita a estabilização da vitima, transportada ao hospital Regional de Santa Maria com suspeita de (TRM) Traumatismo Raquimedular.