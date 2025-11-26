Veículo capota e uma pessoa fica ferida no Lago Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h18 desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, para atender um capotamento no SHIS QI 1, próximo ao Aeroporto, no Setor Habitacional Individual Sul (SHIS), Lago Sul.

Três viaturas foram destinadas ao atendimento. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma Mitsubishi Pajero 4×4 HPE, de cor prata, tombada fora da pista.

Após a estabilização do automóvel e a adoção dos procedimentos de segurança, a equipe realizou o resgate do condutor, um homem que estava preso às ferragens. A retirada foi feita com técnicas específicas para garantir a segurança da vítima.

O motorista foi encaminhado consciente e orientado para um hospital da região, seguindo o protocolo de atendimento a trauma.

Durante os trabalhos, parte da via precisou ser interditada para permitir a atuação segura das equipes.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as causas do acidente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para prestar apoio.