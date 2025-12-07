Veículo capota e cai em vala de drenagem na BR-060

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 13h54 deste domingo, uma ocorrência de capotamento na BR-060, Km 01, sentido Goiânia–Gama. Três viaturas foram mobilizadas para o resgate.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um Volkswagen Voyage, de cor cinza, dentro da vala de captação de águas pluviais após capotar. O condutor ficou preso no interior do veículo, exigindo o uso de técnicas de desencarceramento para sua retirada.

A vítima foi atendida conforme os protocolos de trauma e transportada ao hospital de referência, consciente e orientada.

O local da ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.