Veículo capota após colidir com poste na Asa Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 21h57 deste domingo (30/11/2025) para atender um acidente de trânsito, mobilizando quatro viaturas de resgate.

A ocorrência aconteceu no início da L2 Sul, próximo ao Setor de Autarquias Sul, Quadra 3.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram uma Toyota SW4 preta tombada em um retorno da via. As equipes realizaram imediatamente a proteção da área, estabilizaram o veículo e iniciaram a avaliação das pessoas envolvidas. Duas vítimas já estavam fora do carro no momento da chegada do socorro; ambas estavam conscientes, orientadas e recusaram o transporte para o hospital.

Até agora, não foram divulgados detalhes sobre o que teria provocado o capotamento.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para apoiar a ocorrência e realizar os procedimentos.