‘Vai gritar Lula lá na África’, grita policial após prender jovem no Novo Gama

Um vídeo onde um policial militar grita: ‘vai gritar Lula lá na África agora!’, após prender um jovem negro, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (06). O caso aconteceu no Novo Gama, Goiás, entorno do Distrito Federal, no domingo das eleições (02), quando foi realizado o 1º turno.

O rapaz foi preso sob a acusação de realizar boca de urna. O fato, no entando, não foi provado e ele foi solto, já que não portava material eleitoral de nenhuma espécie. A gravação também revela que a vítima foi agredida nas costas pelo PM.

Veja o vídeo:

Reprodução/Twitter

Segundo o jornal Extra, o Ministério Público pediu que a PM identifique os agentes envolvidos na situação. Já ao G1, a PMGO afirmou que abriu um procedimento administrativo e apura o caso. O policial foi afastado até a conclusão da apuração.

No Twitter, a gravação gerou revolta. A presidente do PT em Goiás, Katia Maria, comentou a situação na rede.

Em uma série de tweets, Maria afirmou que violência política e racismo são crimes.

“Recebi com perplexidade um vídeo em que um jovem negro, da cidade de Novo Gama, é preso no dia da eleição e no vídeo o policial militar, que era acompanhado pela Guarda Municipal, diz: “vai gritar Lula lá na África agora!”, inicia.

“As imagens mostram cenas de racismo e violência política juntas. Ambas configuram crime e foram cometidas pelo Estado, o que é mais grave ainda.”

“Não vamos permitir intimidação, perseguição política e policial aos apoiadores do

@LulaOficial em Goiás. Vivemos num estado democrático de direito e exigimos respeito à liberdade de escolha e expressão da população.”

A política afirmou que espera uma medida do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). “Exigimos do Governador Ronaldo Caiado a apuração imediata do caso, a punição dos culpados e a orientação da corporação para que novos casos como esses não se repitam em Goiás.”

Por fim, ela disse que a juventude deve ser respeitada. “A juventude quer viver e quer ser respeitada. Conte conosco. Não titubearemos na defesa das liberdades democráticas e das juventudes de Goiás.”

October 6, 2022

Outros internautas também compartilharam sua indignação.

Veja:

O Brasil não era assim , todo mundo sempre podia falar de seus candidatos sem ter medo de ser morto ou preso. O único governo , depois da Ditadura, que promove o terror é o atual. Como pode uma pessoa que está na política e o cidadão dizer que vai ser omisso a tudo isso ? — 1️⃣3️⃣Eliani Carvalho🦂 ❤️ (@ElianiC4rvalhoo) October 6, 2022

E aí @ronaldocaiado ? Essa é a sua polícia? Lembre-se que hj eles são contra o adversário do seu amiguinho, mas amanhã poderá ser vc viu? Ou vc não viu o que aconteceu com o Doria aqui em SP? — Soniar (@SoniarArsoni) October 6, 2022