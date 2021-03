Vai faltar luz em regiões de São Sebastião, Planaltina, Arniqueira e Taguatinga

Equipes da CEB-D atuarão nestas regiões na segunda-feira (22)

Equipes da CEB Distribuição farão manutenções nas regiões administrativas de São Sebastião, Planaltina, Arniqueira e Taguatinga nesta segunda-feira (22). Por isso, a energia será interrompida em setores destas RAs durante algumas horas.

Em São Sebastião, serão instalados postes no Morro da Cruz. A energia será interrompida durante a tarde, em horário não detalhado, afetando as chácaras Santa Maria, Santa Rita, Viana, Brumadense, Vasconcelos, Ouro Verde, Camargos, do Hirata, Cafarnaum, São Francisco, Bela Vista e as de números 1-A, 2, 2-A, 4.

Planaltina também vai receber novos postes. Por isso, entre 8h40 e 14h30, a Fazenda Mestre D’Armas e as chácaras Bom Sucesso, 1, Ivo Silveira, Escola Classe e o frigorífico industrial e ficarão sem energia.

Em Arniqueira, equipes da CEB substituirão um transformador. De 8h e 13h, a chácara 13-B, lotes 1 a 9, não terá energia.

Por fim, em Taguatinga, a CEB Distribuição fará a extensão de rede aérea de alta tensão. Com isso, o desligamento programado ocorrerá de 9h às 16h30, na QNL 19, conjuntos A a J, blocos E a J (lotes pares); na EQNL 17/19 (Escola Classe 49); QNL 21, conjunto F, lotes A a J e blocos E a J; e EQNL 21/23, Bloco C.

Em caso de dúvida, a CEB disponibiliza o telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.