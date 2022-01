Vagas de emprego conta com grande número para frentista nesta sexta (28)

Há 277 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador. Maior salário é de R$ 3,2 mil, oferecido a mecânico de diesel e eletricidade

om 35 vagas de emprego abertas, a profissão de frentista é a que mais tem oportunidades na tabela das agências do trabalhador nesta sexta-feira (28). Porém, todas são exclusivas para pessoas com deficiência e, para concorrer a uma delas, é preciso ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.232,97, mais benefícios.

Em seguida, outras duas profissões também concentram grande número de vagas: instalador/reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados e pesquisador de informações de rede. São 23 oportunidades para cada um, com salário de R$ 1.212, mais benefícios.

Na faixa salarial entre R$ 2 mil e R$ 3,2 mil, 11 profissões oferecem 23 vagas de emprego. São elas alinhador de rodas, analista de planejamento financeiro, confeiteiro, cozinheiro, ladrilheiro, lanterneiro, mecânico, pintor de automóveis, serralheiro e técnico em mecatrônica robótica.

Ao todo, são 277 vagas de emprego abertas. Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília