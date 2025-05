Vagas de emprego: 1.135 oportunidades nas agências do trabalhador nesta quarta-feira (14)

A quarta-feira (13) está cheia de oportunidades para quem procura emprego na capital federal. Ao todo, as agências do trabalhador do DF oferecem 1.135 opções. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 5 mil, com oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional do candidato.

Com cinco vagas, o maior salário é para o cargo de gerente de supermercado, no Riacho Fundo II, com remuneração de R$ 5 mil. Há exigência de escolaridade de ensino médio completo e experiência na área.

Mais cinco oportunidades são destinadas para estágio, sendo quatro para atendente de lojas, com salário de R$ 25,83 por dia, no Recanto das Emas, e uma para auxiliar financeiro, com pagamento quinzenal de R$ 400, no Jardim Botânico. As vagas exigem escolaridade de ensino médio incompleto, sem necessidade de experiência comprovada.

Em Taguatinga Sul, há quatro vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD): uma para auxiliar de linha de produção (R$ 1.568,30), uma para auxiliar de manutenção predial (R$ 1.811,74) e duas para operador de caixa (R$ 1.585,50).

Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que as vagas disponíveis no dia não interessem ao candidato, o cadastro permanece no sistema, aumentando as chances de futuras seleções, já que os perfis dos candidatos são cruzados com as demandas das empresas.

Empregadores interessados em divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Informações de Thais Umbelino, da Agência Brasília