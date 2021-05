Vacinação para a Educação começa no próximo sábado

As primeiras 300 doses, serão aplicadas no sábado em local a ser definido e divulgado pela pasta. A campanha continuará na segunda-feira, 24

A vacinação de profissionais da educação será iniciada neste sábado, 22, pela Secretaria de Saúde (SES), no Distrito Federal. Inicialmente, serão 5 mil doses disponíveis para imunizar esse público. As primeiras 300 doses, serão aplicadas no sábado em local a ser definido e divulgado pela pasta. A campanha continuará a partir da segunda-feira, 24.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ressaltou que essa é mais uma etapa importante no processo de vacinação do DF. “Por determinação do governador Ibaneis Rocha, estamos iniciando a vacinação dos professores, dando preferência primeiramente aos profissionais que trabalham em creches, de forma a permitir que os pais de família que trabalham fora possam ter onde deixar seus filhos”, afirmou.

O processo ocorrerá por fases, sendo que a primeira contempla trabalhadores que atuam em creches públicas e privadas. Não haverá agendamento para esse público. Os profissionais serão vacinados em pontos específicos a serem anunciados e de acordo com relação definida pela Secretaria de Educação (SEE).

Uma lista com os nomes já foi encaminhada pela SEE à pasta da Saúde. Os trabalhadores deverão apresentar crachá funcional, ou contracheque recente – para comprovar o vínculo – e documento de identificação com foto e CPF. Todas as informações sobre a campanha de vacinação podem ser consultadas na página Vacina DF.

*Com informações da Agência Brasília