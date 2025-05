Vacinação no Biotic bate recorde de doses aplicadas

Nesta sexta-feira (23), o Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) realizou a terceira edição de sua campanha de vacinação. A ação aplicou 365 doses, e foi voltada para colaboradores, residentes do parque e a comunidade da Granja do Torto. O valor é o maior número já registrado desde o início da iniciativa.

Com um público de 223 pessoas atendidas, a mobilização consolida o Biotic como um espaço que vai além da inovação tecnológica, assumindo também um protagonismo na promoção da saúde e na responsabilidade social. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

“As campanhas de vacinação que promovemos são mais do que serviços oferecidos. São parte do nosso compromisso com o cuidado integral das pessoas que compõem o nosso ecossistema e também da comunidade ao redor. O recorde de hoje mostra que estamos no caminho certo”, destacou Gustavo Dias Henrique, presidente do Biotic.

As vacinas aplicadas integram o Calendário Nacional de Imunização e foram disponibilizadas pelas equipes da SES-DF, com foco na ampliação da cobertura vacinal de maneira segura, gratuita e acessível. A expectativa é de que novas edições da campanha sejam realizadas ainda em 2025, reforçando o papel do Biotic como uma plataforma de inovação conectada à vida real das pessoas.

*Com informações da Agência Brasília