Vacinação de 14 a 17 está mantida até reunião da câmara técnica

Secretário disse que suspensão definitiva de vacinação de adolescentes vai depender dos argumentos apresentados pelo MS

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Manoel Pafiadache, afirmou que o DF prosseguirá com a vacinação de adolescentes de 14 a 17 anos pelo menos até sexta-feira (17), quando acontecerá a reunião da câmara técnica assessora em imunização contra covid-19, do Ministério da Saúde. O secretário destacou que o DF seguiu rigorosamente as determinações do Ministério e da comunidade científica, ao utilizar exclusivamente o imunizante da Pfizer em adolescentes.

“Este dia de hoje teve um ponto fora da curva. Amanhã vai ter uma reunião do comitê especialista para tratar disso”, garantiu o secretário. Pafiadache disse que vai avaliar os argumentos que serão apresentados pelo Ministério da Saúde sobre a suspensão da vacinação para adolescentes. “Se eles chegaram a essa decisão, devem ter argumentos firmes, e nós vamos avaliar isso”, destacou.

“No DF já foram vacinados 88,5 mil adolescentes sem que houvesse nenhuma intercorrência”, frisou o subsecretário de Vigilância Epidemiológica, Divino Valero. O subsecretário acredita que o DF vai administrar a segunda dose dos adolescentes que já tomaram a primeira. “Nós fizemos rigorosamente o que é preconizado pelo Ministério de Saúde, não tivemos efetivo adverso e estamos dentro do cronograma. Por isso acreditamos que não será preciso suspender a segunda dose dos adolescentes”, frisou Valero.

Na tarde desta quinta-feira (16) a rotina da costumeira entrevista coletiva concedida às quintas-feiras pelo secretário e sua equipe para informar as medidas de enfrentamento à covid foi diferente. Só teve início após outra entrevista, a do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para explicar os motivos da suspensão da campanha de vacinação para adolescentes. “Precisamos ouvir o que o Ministério tem a dizer”, disse o secretário antes de começar a conversa com a imprensa.

“A vacina Pfizer é a única que tem registro definitivo e ela mundial. Isso é fundamental. Nunca houve manifestação da Anvisa contra isso”, frisou. Em resposta à declaração do ministro Queiroga, de que estados aplicaram em adolescentes outros imunizantes que não o da Pfizer, o secretário destacou que o DF “tomou medidas para evitar qualquer tipo de dificuldade na cobertura vacinal dos adolescentes. Nossos postos eram exclusivos para os jovens e com a vacina da Pfizer”.

Pafiadache prometeu investigar a afirmação do Ministério da Saúde de que o DF aplicou em adolescentes vacinas que eram da Pfizer. Divino Valero disse acreditar que pode ter ocorrido erro de digitação nos dados que constam nas fichas de vacinação. O diretor de Vigilância em Saúde, Fabiano dos Anjos, informou que alguns menores de 18 anos no DF tomaram outras vacinas que não Pfizer por determinação judicial.