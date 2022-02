Unidade móvel do Serviço Veterinário está em Samambaia

“Nem sempre temos condições de pagar uma consulta, mas queremos o melhor para os nossos bichinhos”

“Muito importante poder contar com esse tipo de atendimento aqui. Nem sempre temos condições de pagar uma consulta, mas queremos o melhor para os nossos bichinhos”. O relato de Maria Deusuite, tutora do cãozinho Rex, traduz a satisfação pelo atendimento oferecido na unidade móvel do Serviço Veterinário Público (Hvep) em Samambaia. O pequeno pinscher foi um dos primeiros pacientes atendidos, nesta segunda-feira (7).

Instalada no Parque Ecológico Três Meninas, sob administração do Instituto Brasília Ambiental, a unidade tem feito sucesso. Elaine de Oliveira, que já tem dois cães em casa, levou ao local um gato resgatado na rua, para ser examinado antes de ser encaminhado à adoção. “Estou bastante satisfeita com o serviço oferecido de forma gratuita”, disse.

Funcionamento

Diariamente são distribuídas dez senhas, a partir das 8h, para o atendimento. Triagens, consultas e coletas para exames de sangue ocorrem de segunda a sexta-feira, até 13h, enquanto para o turno vespertino estão previstos os retornos agendados.

Maria Deusuite levou seu pinscher, Rex, para ser atendido: “Nem sempre temos condições de pagar uma consulta, mas queremos o melhor para os nossos bichinhos” | Foto: Divulgação/Brasília Ambiental

“Nosso objetivo é ampliar o número de senhas em breve e levar a unidade para diferentes regiões administrativas a cada três meses”, ressalta o secretário executivo do Brasília Ambiental, Thúlio Moraes.

Formada por veterinários, enfermeira, recepcionista e auxiliar de serviços gerais, a equipe do serviço itinerante faz curativos simples e aplicação de medicações, a depender da situação, além de orientar os tutores sobre cuidados com os pets. Para atendimento emergencial, a orientação é procurar diretamente a sede do Serviço Veterinário Público – Parque Ecológico Lago do Cortado, em Taguatinga –, das 7h30 às 15h.

Em 2021, o Hvep registrou 210.225 atendimentos, dos quais foram 54.662 administrações de medicamentos, 2.834 cirurgias, 19.460 consultas, 14.030 retornos, 23.393 exames de imagem e 95.846 exames laboratoriais.

*Com informações da Agência Brasília