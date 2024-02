Unidade Móvel do Hemocentro completa um ano com cerca de 5 mil beneficiados

Revertido em hemocomponentes, o valor equivale a cerca de 5 mil unidades transfundidas a pacientes de todo o DF

Lançada em fevereiro de 2023, a Unidade Móvel de Coleta de Sangue da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) completa um ano nesta quinta-feira (8) com mais de 1.248 bolsas de sangue coletadas. Revertido em hemocomponentes, o valor equivale a cerca de 5 mil unidades transfundidas a pacientes de todo o Distrito Federal.

Para celebrar o aniversário de um ano de operação da Unidade Móvel, o Hemocentro de Brasília realizará, nesta quinta (8), uma coleta externa na Administração Regional da Candangolândia, das 9h às 16h. Além do atendimento a doadores, o evento contará com apresentações dos blocos Raparigueiros e Arraxxta pra Cima e surpresas a quem for doar fantasiado, já em clima de Carnaval.

“Estamos muito satisfeitos com o impacto positivo que a Unidade Móvel teve no primeiro ano de operação. Nossa sincera gratidão aos parceiros e, principalmente, aos doadores de sangue, cujo apoio tem sido fundamental para salvar vidas em todo o Distrito Federal”, ressalta o presidente da FHB, Osnei Okumoto.

Nas 24 coletas externas realizadas, 14 regiões administrativas foram atendidas, entre as quais Águas Claras, Arniqueira, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará II, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Sobradinho II e Taguatinga.

Unidade móvel

A Unidade Móvel de Coleta de Sangue da FHB é um serviço disponibilizado para atender a doadores de sangue de diferentes regiões do DF a partir do deslocamento de uma equipe multidisciplinar do Hemocentro em um ônibus adaptado e equipado para receber os voluntários.

A instituição interessada em agendar o serviço deve entrar em contato com a Gerência de Captação, Registro e Orientação de Doadores (Gcro) do Hemocentro pelo WhatsApp (61) 99136-2495, pelos telefones (61) 3327-4413 ou (61) 3327-4447 ou pelo e-mail [email protected]. O contato deverá ser feito com a antecedência de pelo menos 30 dias da data programada para a coleta externa.

Após a solicitação, um servidor do Hemocentro entrará em contato para agendar uma visita técnica ao local. Verificada a viabilidade de realização do serviço, será firmado um termo de compromisso.

Serviço

Comemoração de aniversário da Unidade Móvel de Coleta de Sangue da Fundação Hemocentro de Brasília

Local: Administração Regional da Candangolândia – QRO Área Especial 1

Horário: das 9h às 16h

*Com informações da Agência Brasília