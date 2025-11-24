UnB sediará III Congresso Internacional em Direitos Humanos, Cidadania e Democracia em novembro de 2025

A Universidade de Brasília (UnB) receberá, de 26 a 28 de novembro de 2025, o III Congresso Internacional em Direitos Humanos, Cidadania e Democracia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (PPGDH/CEAM/UnB). Realizado na Faculdade de Direito, o encontro contará com uma programação robusta: mais de quinze mesas-redondas, quatro painéis temáticos, nove grupos de trabalho, além de oficina, sarau, lançamento de livros e atos públicos.

A terceira edição do Congresso celebra os 13 anos do PPGDH, consolidado como uma das principais referências nacionais em pesquisa interdisciplinar e produção acadêmica comprometida com a dignidade humana. Para a coordenadora do Programa, professora Vanessa Maria de Castro, o evento reafirma a missão pública do PPGDH. “Este congresso materializa a vocação pública do nosso programa. É um espaço para ampliar diálogos, atualizar agendas e fortalecer a defesa inegociável dos Direitos Humanos em um momento decisivo para a sociedade brasileira e para o mundo”, afirma. Ela destaca ainda a trajetória do Programa: “Investir em pesquisa qualificada, produção de conhecimento crítico e compromisso público é essencial para o fortalecimento da democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e plural”.

Retomando edições anteriores realizadas em 2018 e 2019, o Congresso ocorre em um contexto estratégico para o debate público e reunirá pesquisadoras, pesquisadores, docentes, estudantes, agentes do Estado e representantes da sociedade civil. Ao longo dos três dias, as mesas-redondas, grupos de trabalho, painéis, oficinas, atividades culturais, mostras de cinema e atos públicos reforçarão a articulação entre produção acadêmica e defesa ativa dos direitos humanos, incluindo pautas históricas do PPGDH, como igualdade racial, enfrentamento do racismo estrutural e direitos da população LGBTQIA+.

A conferência de abertura será ministrada pelo professor emérito James N. Green, da Universidade de Brown, com o tema “Democracia: a extrema direita e as ameaças ao Brasil e aos Estados Unidos”. O evento reunirá nomes de grande relevância nacional e internacional, como José Geraldo de Sousa Jr., Pedro Demo, Alexandre Bernardino Costa, Ana Flávia Magalhães, Renisia Cristina Garcia Filice, Edileuza Penha, Débora Diniz, Daiara Tukano, Gersem Baniwa, Wanderson Flor do Nascimento, Cristina Zackseski, David Sanchez Rúbio, Nasser Judeh e Conor Foley.

A programação científica está organizada em eixos que refletem temas centrais do campo dos direitos humanos: democracia e conjuntura política; educação em direitos humanos; povos indígenas; políticas públicas; saberes ancestrais; memória e patrimônio; segurança pública; direitos LGBTQIAPN+; saúde mental; movimentos sociais; e crises humanitárias. Os grupos de trabalho promoverão intercâmbio acadêmico entre pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e de instituições internacionais, com apresentação de pesquisas e experiências inovadoras.

A Mostra de Cinema Olhares sobre as Diversidades exibirá produções dirigidas por docentes do PPGDH e convidados, seguida de debates. A programação cultural também incluirá o Sarau pelos 13 anos do Programa, a Noite de Autógrafos, o Tributo à Memória e a Premiação da Melhor Dissertação e Tese em Direitos Humanos, reforçando o compromisso com a excelência acadêmica.

O encerramento será marcado pelo Ato de Solidariedade Internacional ao Povo Palestino, com participação de representantes da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL), lideranças acadêmicas e parlamentares. A leitura da Carta em Defesa dos Direitos Humanos e da Democracia selará o compromisso coletivo reafirmado ao longo do Congresso.

Programação completa e inscrições disponíveis até domingo:

https://www.even3.com.br/iii-congresso-internacional-em-direitos-humanos-e-democracia-e-cidadania-do-ppgdh-da-unb-605111/