UnB é a oitava melhor universidade do país, afirma ranking europeu

A Universidade de Brasília foi a oitava melhor colocada entre 1.285 instituições brasileiras no Webometrics Ranking of World Universities

Por Gabriel de Sousa

[email protected]

A Universidade de Brasília (UnB) é a oitava melhor universidade do Brasil. É o que diz a pesquisa européia da Webometrics Ranking of World Universities, uma pesquisa que leva em consideração o impacto virtual das instituições de ensino superior do mundo. A UnB, que no último ranking ocupava a 29° posição, subiu 21 colocações entre as instituições do país que foram avaliadas.

Entre as universidades federais do país, a UnB é a sexta melhor do país. Já analisando as quase 12 mil universidades avaliadas em todo o mundo, a UnB ocupa a 620ª posição geral.

A pesquisa avalia critérios como a visibilidade, transparência e excelência acadêmica. A visibilidade tem peso de 50% na avaliação e leva em consideração o número de redes externas que conduzem de volta ao site principal da instituição.

O critério da excelência acadêmica, possui o segundo maior peso nas classificações, com 40% da nota final. Para a avaliação, os europeus avaliaram o número de artigos entre os 10% mais citados em 26 disciplinas.

Por fim, a transparência é responsável por 10% da nota, e analisa o número de citações dos dez autores mais relevantes de cada instituição no Google Acadêmico.