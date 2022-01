Um guia para os serviços sociais oferecidos pelo GDF

Com a publicação, a pretensão não é substituir as cartas de serviços das diversas pastas pesquisadas e sim valorizar as atuações das secretarias do GDF

Procurando algum serviço social oferecido pelo GDF em que você se encaixa? A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac) lançou a cartilha Serviços Sociais do GDF, elaborada como resultado da experiência colhida ao longo dos três anos de atividade da secretaria no atendimento e encaminhamento de, aproximadamente, 5 mil demandas da comunidade do Distrito Federal.

Com a publicação, a pretensão não é substituir as cartas de serviços das diversas pastas pesquisadas e sim valorizar as atuações das secretarias do GDF e facilitar a pesquisa por parte dos cidadãos que buscam auxílios e benefícios na área social.

A cartilha reúne um extrato do vasto leque de opções descrito nas cartas de serviços de todo o GDF. Ou seja, ela não contém a integralidade deles, que pode ser pesquisada nos sites das referidas pastas. A Seac optou por incluir no documento algumas das ações avaliadas como as mais procuradas a partir das abordagens recebidas diariamente pelos servidores da pasta.

Para efeito didático, a cartilha foi organizada por temas: Habitação, Segurança alimentar, Cidadania, Vulnerabilidades, Tarifas sociais, Crianças e adolescentes, Idoso, Vítimas de violência, Dependentes químicos, Mulher, Saúde, Trânsito e Emprego e renda. O objetivo é facilitar a consulta das pessoas interessadas em acessar os serviços.

Foram listados programas e atividades e também contatos de centros de referência em diversas áreas, agências e projetos. “Nossa missão na Seac é sermos uma pasta que faz um primeiro contato em variados atendimentos. A cartilha é um instrumento didático e útil para nós e para a sociedade”, analisa o titular da pasta, Severino Cajazeiras.

Para a Seac, a elaboração e divulgação da cartilha é uma iniciativa coerente com a missão da pasta no que se refere a priorizar o desenvolvimento de potencialidades locais, empoderar lideranças comunitárias para ações de associativismo, voluntariado e inclusão social por meio de apoio a projetos solidários e comunitários, desenvolvimento de novas tecnologias sociais e de integração comunitária.

O lançamento da cartilha faz parte das comemorações do aniversário de três anos da Seac, celebrado em 21 de janeiro.

Confira aqui a cartilha Serviços Sociais do GDF

