Um bar vegano para um bom happy hour

Uma opção para o happy hour para o público vegano ou vegetariano acaba de chegar na capital. A Casa Faz Bem, que já funciona como restaurante vegano, abriu as portas no último sábado (6) e se tornou também o primeiro bar com essa temática em Brasília. O local funcionará com essa temática aos sábados, na 407 Norte. A ideia é valorizar produtos orgânicos e do Cerrado no cardápio. O lançamento do espaço aconteceu na semana em que se comemora o Dia Mundial Vegano (1 de novembro). Aqui no Distrito Federal, um projeto de Lei foi protocolado para que a data seja reconhecida no DF.

A Casa Faz Bem nasceu em 2014. Segundo Thiago Vilela, co-fundador do estabelecimento e militante pelos direitos animais, a Faz Bem foi a primeira casa vegana de Brasília. Ele conta que de 2014 para cá o mundo do veganismo mudou muito. “Antes éramos um dos únicos lugares que vendia produtos veganos, mas agora já podemos encontrar várias opções em mercados. O movimento cresceu”, comenta.

Desde 2014 o estabelecimento passou por muitas mudanças. Com a chegada da pandemia, a casa ficou algumas semanas fechadas e depois passou a funcionar apenas para o almoço. “Antes era uma lanchonete e já teve momentos que tivemos happy hour, mas agora que estamos nos definindo como bar mesmo”, afirma Thiago.

A ideia de abrir a casa aos sábados como bar é para que as pessoas tenham a experiência completa de estar em um ambiente de bar sem consumir nada de origem animal. Thiago explica que os drinks consumidos em bares comuns normalmente são veganos, mas a falta de opção se encontra nos petiscos — geralmente, quem é vegano só consome a famosa batata frita.

Thiago ressalta que “o objetivo do bar vegano é dar a opção para que as pessoas veganas e vegetarianas possam curtir a noite em um lugar legal e se divertir um pouco nessa retomada, sempre com todos os cuidados recomendados”.

Cardápio

O bar de vegetais tem o cardápio assinado pela chef Carol Bernardes, sócia-proprietária junto de Larissa Neves, gerente e sócia-proprietária da Casa Vegana. Entre as opções culinárias, o bar vai oferecer petiscos como ceviche de pupunha, porção de chips de batata doce e milho peruano, kibbeh de batata doce com coalhada de tofu orgânico, carpaccio de beterraba com molho tarator, chips de chaya e pistache, pastel de cogumelos acompanhado de geleia de cagaita com pimenta dedo de moça e outras especialidades. Para beber, estarão disponíveis cervejas, drinks e bebidas não-alcóolicas.

O menu vai ser sazonal, local, orgânico e irá valorizar produtos do Cerrado. Para garantir a procedência das verduras e legumes, o restaurante faz parte da Rede de Empreendimentos que Sustentam a Agricultura Orgânica Local (Resol), ação que integra os produtores orgânicos locais do DF a empreendimentos do setor de alimentos. Segundo Thiago, a Casa se preocupa em não trabalhar com marcas que estejam envolvidas com rodeios ou exploração de animais, principalmente para respeitar a temática do espaço.

Mais que uma mera dieta

A escolha da data de inauguração foi um ato simbólico para difundir sobre a filosofia vegana, que segundo Thiago, vegano há 11 anos, é mais que uma dieta, é um estilo de vida. Quem faz parte do movimento declara que o veganismo é mais que um cardápio, e sim um modo de vida, movimento político e postura ética.

Foi protocolado pelo deputado distrital Fábio Félix (PSOL) projeto de Lei que cria o Dia do Veganismo no DF. O projeto prevê a criação da Semana de Conscientização sobre Veganismo e Direitos Animais. Caso a proposta seja aprovada, a data será celebrada no dia 1° de Novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Veganismo.

A proposição dispõe que o poder público é obrigado a criar campanhas educativas sobre veganismo e direitos animais, realizar seminários, oficinas e palestras acerca do tema, além de criar campanhas publicitárias para difundir o conhecimento sobre veganismo.

“A pauta dos direitos animais e contra os maus-tratos é cada vez mais relevante na sociedade, por isso queremos que o poder público se posicione e também promova esse debate”, relata Fábio Felix.

O bar contará também com um calendário artístico. Na inauguração do local, o DJ, dançarino e coreógrafo Umiranda, residente do Festival Melanina, um dos maiores eventos de Brasília dedicados à música preta, foi a atração principal do espaço. O local conta ainda com atrações infantis e é pet-friendly.