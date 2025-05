Últimos dias para inscrição no Projeto Oficina do Jovem Empreendedor, no Paranoá e Itapoã

As inscrições para novas turmas do Projeto Oficina do Jovem Empreendedor, iniciativa voltada ao aprofundamento de conhecimentos nas áreas de economia digital estão acabando. Jovens de 14 anos das regiões do Paranoá e Itapoã têm a oportunidade de se inscrever em vagas limitadas, que podem ser feitas neste link.

As aulas têm início a partir desta quinta-feira (15) no Itapoã (QL 1 Conjunto G/H) e no Paranoá (Quadra 8 Conjunto 2) e vão até 26 de maio. Novas turmas serão oferecidas nessas mesmas localidades entre 27 de maio e 5 de junho.

Com carga horária de 32 horas por curso, os módulos são ministrados presencialmente em três turnos — manhã, tarde e noite — e abrangem conteúdos teóricos e práticos de assuntos como tráfego pago, marketing digital, empreendedorismo, vendas online, informática e produção de vídeos (videomaker). Ao final de cada ciclo, os participantes recebem certificado de conclusão.

A iniciativa conta com fomento de R$1.700.100 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e será executada pelo Instituto Sociocultural Humanidade Diversificada e Unida (HDUN) em parceria com as Administrações Regionais.

Capacitação em foco

Criado com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios inovadores e a formação de mão de obra qualificada para atender às necessidades do mercado de trabalho, o projeto já beneficiou cerca de 1.600 jovens nas cidades de Planaltina, Gama e Santa Maria. A Oficina do Jovem Empreendedor busca desenvolver habilidades essenciais para aumentar a empregabilidade, estimular a geração de renda e promover a inovação.

*Informações de Thais Umbelino, da Agência Brasília