Último dia do Feirão do Trabalhador oferece quase 2 mil vagas de emprego

O último dia do Feirão do Trabalhador movimenta, nesta sexta-feira (28), a área instalada ao lado da Biblioteca Nacional, onde seguem abertas 1.918 oportunidades de emprego em diversas regiões do Distrito Federal. Além das vagas, quem passar pelo espaço pode participar gratuitamente de atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional, como oficinas, palestras e mentorias oferecidas ao longo do dia. A iniciativa reúne serviços para facilitar o acesso dos candidatos às empresas contratantes e fortalecer a busca por recolocação no mercado de trabalho.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Há vagas no comércio, atendimento ao público, alimentação, construção civil, logística, tecnologia, serviços administrativos e comunicação.

Entre as chances ofertadas estão funções como atendente de farmácia, atendente de lanchonete, operador de caixa, repositor, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, vendedor, frentista e lavador de veículos. Na construção civil, a demanda inclui pedreiro, servente de obras, carpinteiro, armador de estrutura de concreto e técnico de manutenção de obras.

Também há vagas para profissionais especializados, como analista de marketing, contador, publicitário, desenvolvedor de TI, pedagogo, técnico eletrônico, técnico em nutrição e massoterapeuta. O feirão ainda reúne vagas para motoristas. Entre elas: motorista de ônibus urbano, motorista entregador e motorista de carga a frete. Além de oportunidades em padarias, mercados e restaurantes, com chances para churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro geral e pizzaiolo.

Qualificação acessível

O espaço foi instalado ao lado da Biblioteca Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, e oferece uma programação completa e totalmente gratuita, com oficinas de qualificação, palestras, entrega de brindes e muito mais. O atendimento começou na segunda-feira (24) e segue até sexta-feira (28), sempre das 8h às 20h.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet), em parceria com o Instituto de Capacitação, Desenvolvimento e Inovação (ICDI).

Os visitantes também terão acesso a serviços como mentoria profissional, produção de currículos e atendimento jurídico e contábil. Haverá estandes de empresas e startups com divulgação de oportunidades de emprego e de negócios, exposição de produtos e empreendimentos locais, além de área de networking.



Feirão do Trabalhador



Data: de 24 a 28 de novembro



Horário: das 8h às 20h



Local: ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília



Mais informações: rede social do ICDI