UBS 5 do Riacho Fundo II ganha horto agroflorestal 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 do Riacho Fundo II inaugurou, na quarta-feira (26), um horto agroflorestal medicinal biodinâmico. A iniciativa conjunta entre a Secretaria de Saúde (SES-DF) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) já conta com quase 40 espaços de cultivo no Distrito Federal. O projeto envolve a recuperação de áreas ambientais por meio do plantio de diversos tipos de hortaliças, inclusive medicinais.

“O horto funciona como uma ferramenta para auxiliar no tratamento dos nossos pacientes, pois é um lugar em que trabalhamos a saúde de forma integral”, avalia Cinndy Wanzeller, nutricionista da equipe multidisciplinar (eMulti) da UBS 5 do Riacho Fundo II. “O contato com a terra traz diversos benefícios, físico e mental, além de permitir a união entre membros da comunidade.”

Segundo a profissional, ao se envolverem em atividades ao ar livre, os usuários tendem a apresentar menos queixas de saúde. “A pressão arterial e a glicemia, por exemplo, ficam mais controladas; além disso, é também uma forma de trabalhar a educação alimentar”, explica.

Rosinaldo Moreira, 41 anos, esteve na implementação do horto e, em poucos minutos, sentiu uma diferença em seu estado de espírito: “Para mim, está sendo gratificante, porque a natureza faz isso com a gente: tem o poder de nos desestressar, de trazer paz. É um dia muito feliz, conheci tanta gente legal”.

O sentimento de Rosinaldo não é à toa. O novo espaço vai muito além do cultivo de plantas. A proposta é integrar a prática de atividades físicas e terapias integrativas ao contato com a terra, resgatando saberes tradicionais e fortalecendo vínculos sociais.

Rede de hortos

Agora, a Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (Rhamb) conta com 39 unidades. Desde 2018, a Rhamb segue como uma estratégia de descentralização do cultivo de plantas medicinais e de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) do DF. Esses hortos são construídos junto à comunidade, a partir de princípios de agroecologia, agrofloresta e agricultura biodinâmica.

*Com informações da Secretaria de Saúde