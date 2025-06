UBS 1 do Riacho Fundo organiza arraiá de promoção da saúde e da diversidade

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Riacho Fundo promoveu, nesta quarta-feira (25), o primeiro Arraiá da Promoção da Saúde e da Diversidade. Em clima de festa junina, moradores da região participaram de uma tarde repleta de ações educativas e culturais, com foco na valorização da saúde e na integração da comunidade com a rede pública de serviços.

O evento começou com uma apresentação do grupo musical Raio de Luz, formado por integrantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI). Ao longo do dia, o público teve acesso a vacinação contra a influenza, práticas integrativas em saúde (PIS) e orientações sobre o descarte consciente de medicamentos. Também foram realizados atendimentos voltados ao acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família.

“Esse é um espaço para toda a comunidade, com várias ações educativas de promoção e valorização da saúde da criança, do homem e da mulher”, destacou o gerente da UBS 1, Suderlan Sabino. Segundo ele, o arraiá fortaleceu a integração entre os serviços da rede distrital, celebrou a diversidade dos grupos sociais e incentivou hábitos saudáveis por meio de atividades lúdicas e informativas.

A ação contou com a participação de diversos órgãos e instituições, como as equipes do Consultório na Rua, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Ouvidoria, Centro Olímpico, Conselho de Saúde do Riacho Fundo e o projeto Escola Cidadã da Universidade de Brasília (UnB). Voluntários da sociedade civil também colaboraram com a iniciativa.

Entre os participantes estava a aposentada Terezinha de Jesus, de 77 anos, moradora do Riacho Fundo há mais de três décadas e paciente da UBS 1. Entusiasmada, ela elogiou a organização e aproveitou cada momento da festa. “Está tudo maravilhoso, tudo bem organizado! Moro há mais de 30 anos aqui no Riacho Fundo, a equipe que me atende é toda daqui. Estou aproveitando a festa, já até peguei meu saquinho de doce”, contou, com bom humor.

O Arraiá da UBS 1 reforça o papel da atenção primária em saúde como porta de entrada para um cuidado humanizado, próximo e contínuo à população, promovendo bem-estar e qualidade de vida com leveza e participação comunitária.

Perguntar ao ChatGPT

Com informações da Secretaria de Saúde