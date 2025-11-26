UBS 1 do Riacho Fundo é reinaugurada com espaços mais acolhedores

Com a entrega das reformas, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Riacho Fundo voltou a funcionar totalmente renovada e com mais capacidade para atender a população. A maior unidade da região passou por uma modernização ampla, que incluiu reparos estruturais no telhado, piso e sistemas hidráulico e elétrico. Também houve troca de revestimentos e pintura geral. O investimento, que ficou próximo de R$ 1 milhão, garantiu um ambiente mais confortável, seguro e adequado para servidores e usuários, reforçando a rede de atenção primária no Distrito Federal.



O espaço foi readequado e ampliado com mais quatro consultórios, totalizando 25 salas disponíveis para o atendimento da população. As mudanças incluíram sistema de climatização, com aparelhos de ar-condicionado distribuídos por toda a unidade. “São consultórios médicos, de enfermagem, salas de acolhimento, medicação e curativos”, enumera o gerente da unidade, Suderlan Sabino Leandro.

As reformas começaram em 2024, mas o atendimento da UBS continuou, sendo realocado para locais como a Casa do Idoso, o Terminal Rodoviário da região e outras unidades de saúde. Ao todo, a UBS 1 possui mais de 30 mil pessoas cadastradas. Os serviços oferecidos incluem atendimento médico, pré-natal e controle de hipertensão e diabetes, além de vacinação e exames laboratoriais.

O diretor de Atenção Primária à Saúde da Região Centro-Sul, Luis Henrique Mota, elogia o esforço dos servidores durante o período de realocação dos atendimentos: “Foi uma resiliência absurda. Os servidores entenderam que não podiam parar, porque sem o nosso serviço, a população ficaria desassistida. Mexemos em tudo, do chão ao telhado. Foi um marco”.

O coordenador de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde (SES-DF), Afonso Abreu, lembra que um bom ambiente faz também parte da oferta de saúde de qualidade à população. “Quando pensamos nos pilares do SUS [Sistema Único de Saúde], a ambiência e a estrutura são necessidades da atenção primária, cujos maiores representantes são as UBS”, pontua.

Com informações da Agência Brasília

