UBS 08 de Ceilândia dobra o número de atendimentos após reforma e supera 40 mil registros por ano

Maria José Machado, 64 anos, caminha pelos corredores da UBS 08 de Ceilândia com a familiaridade de quem frequenta o espaço há décadas. Moradora do P Norte há 38 anos, ela lembra como o atendimento era antes da reforma concluída em 2020 e destaca que, desde então, a unidade ficou mais organizada, mais confortável e muito mais eficiente para quem depende do serviço diariamente.



“Eu venho à clínica médica, ginecologia, faço troca de receita. A parte de dentista está muito melhor. Antes era uma sala só, agora são três. Tem até o espaço para lavar a boca, tudo arrumadinho. Antes da reforma, você chegava aqui e nem sabia onde era cada coisa. Hoje, tem plaquinha para tudo. Ficou limpinho e pintado”, conta a aposentada.

Maria José Machado elogia a reforma da UBS 08 de Ceilândia: mudou para melhor | Fotos: Matheus H. Souza/Agência Brasília

A UBS 08 de Ceilândia passou por uma reforma completa entregue em dezembro de 2020, após um investimento de cerca de R$ 700 mil. Antes da obra, o prédio não recebia melhorias estruturais desde 1981.

Segundo a gerente da unidade, Letícia Oliveira, desde então, a unidade tem registrado ano a ano um aumento expressivo no número de demandas atendidas. “Em 2019, tínhamos na faixa de 14 mil atendimentos por ano. Hoje, quando puxamos o relatório no e-SUS, em 2024, registramos cerca de 40 mil atendimentos. Então tivemos um boom, um aumento bem significativo depois da reforma”, explica a gerente.

Letícia Oliveira afirma que a reorganização interna teve papel central no aumento da produtividade. “Com uma estrutura mais adequada, conseguimos redistribuir salas, alocar mais consultórios e estruturar melhor as equipes. Isso ampliou o acesso da população”, diz.

Ela também reforça que a reforma priorizou a parte elétrica, considerada o maior déficit da unidade. “Toda a parte elétrica foi refeita. Ganhamos mais segurança, iluminação adequada e melhor visibilidade, tanto interna quanto externa. Como a unidade funciona até as 19h, essa melhoria foi essencial”, avalia a gerente.

Além da modernização elétrica, o espaço dos consultórios também foi renovado, com nova sinalização, pintura e identificação visual. “Hoje o usuário chega e encontra um ambiente mais limpo, mais organizado. Isso traz conforto e melhora a experiência”, complementa.

Atendimento ampliado

A UBS 08 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O espaço conta com seis equipes completas da Estratégia de Saúde da Família, totalizando seis médicos, seis enfermeiros e técnicos de enfermagem distribuídos entre salas de triagem, acolhimento e consultórios. A unidade possui ainda salas específicas para demandas de urgência que podem ser estabilizadas no próprio local antes de eventual encaminhamento.

O ambiente de atendimento aos pacientes ficou mais acolhedor

De acordo com a gerente, os serviços mais procurados são os atendimentos típicos da atenção primária, como consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento de doenças crônicas, vacinação e atendimento odontológico. A unidade também recebe suporte da equipe multiprofissional, que atua com fisioterapia, assistência social e psicologia conforme a demanda.

Amanda Luz trabalha como técnica na administração da UBS há mais de 14 anos. Ela conta que as melhorias não ficaram apenas na parte estrutural. A unidade também ganhou ambientes mais acolhedores, voltados para o bem-estar dos pacientes.

“A sala de vacina ficou muito mais humanizada. Colocaram papel de parede colorido para as crianças, deixando o ambiente menos assustador. A odontologia recebeu o mesmo cuidado visual. Claro que a parte estrutural é importante, mas o que realmente transforma a experiência é aquilo que faz o paciente se sentir acolhido”, aponta a servidora.

