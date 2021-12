Túnel de Taguatinga com 60% de execução

Atualmente, estão em andamento os serviços de drenagem (18%), terraplenagem (74%), pavimentação (5%) e concretagem da laje de cobertura (25%)

Mesmo com as chuvas intensas no início do mês de dezembro, uma das obras mais aguardadas pela população do DF segue com a construção ininterrupta. O túnel de Taguatinga vai fechar o ano de 2021 com 60% de execução. Na manhã deste sábado (4), o governador Ibaneis Rocha vistoriou a obra que promete desafogar o trânsito entre Ceilândia e Taguatinga.

“Mesmo no período de chuvas estamos com as obras avançadas, já completando as lajes de piso, fazendo a escavação final, com a expectativa que, no mais tardar, em maio ou junho do ano que vem já estejamos com tudo isso aqui liberado”, prevê Ibaneis

Atualmente, estão em andamento os serviços de drenagem (18%), terraplenagem (74%), pavimentação (5%) e concretagem da laje de cobertura (25%). Em fase final está a parede de diafragma do túnel, com 95% de conclusão. Das 1.066 lamelas necessárias para formar as paredes laterais, restam apenas 55 para serem concretadas.

O secretário de Obras do DF, Luciano Carvalho, confirma que o cronograma segue em ritmo intenso. “Ter o privilégio de acompanhar de perto a evolução e a transformação surpreende até os engenheiros mais experientes. Temos certeza que a população, em breve, irá usufruir de uma obra de excelência.”

A obra do túnel de Taguatinga vai beneficiar 137 mil motoristas que circulam pela região. Quem seguir para Samambaia e Ceilândia passará por dentro do túnel, sem retenção de fluxo. Já o acesso às vias de Taguatinga será feito pelas vias laterais ao túnel, que ganhará na parte superior uma área de convivência com quiosques e uma pista de skate.

Para entender o impacto positivo do túnel na vida de quem passa e, principalmente, trabalha na região, o GDF tem levado grupos de empresários para conhecer as obras do túnel. De acordo com o administrador regional de Taguatinga, Bispo Renato, a interrupção do trânsito pode gerar transtornos, mas passageiros. “Contra os empresários não são, mas todos estão conscientes de que a perda de hoje é o ganho de amanhã.”

Hélio Prates

Junto com o túnel, Taguatinga também vai ganhar uma Avenida Hélio Prates reformada e modernizada. Acompanhado do secretário de Governo José Humberto Pires, o governador Ibaneis Rocha também visitou as obras.

Com 38,7 quilômetros de extensão, o Corredor Eixo Oeste – do qual o túnel de Taguatinga faz parte – terá o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Avenida Hélio Prates, a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e a Estrada Setor Policial Militar (ESPM), que leva ao terminal da Asa Sul.

Com informações da Agência Brasília