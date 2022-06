TST recebe agência do BRB

A solenidade de abertura do local foi realizada na tarde desta segunda-feira (27), com o descerramento da placa inaugural e o deslace da fita

Cinco meses após a termo de cessão de espaço ser assinado para uma instalação de agência do Banco de Brasília (BRB), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) recebeu o novo posto de atendimento na sede do órgão do Judiciário.

A solenidade de abertura do local foi realizada na tarde desta segunda-feira (27), com o descerramento da placa inaugural e o deslace da fita feitos pelos presidentes do BRB, Paulo Henrique Costa, e do TST, Emmanoel Pereira, e pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em representação aos três órgãos, que firmaram a parceria em 31 de janeiro.

“Para nós, é uma honra muito grande. Eu não poderia ter essa passagem pelo governo sem trazer para cá um pedaço de Brasília. Hoje o BRB está aqui, à disposição”, afirmou o governador Ibaneis Rocha, que tem no currículo 25 anos de advocacia na Justiça do Trabalho.

Ainda durante o discurso, o líder do Executivo destacou a expansão do Banco de Brasília: “Esse banco tem se mostrado eficaz na conquista de novos clientes e novos espaços e não será diferente no TST. Pretendemos ampliar o trabalho do BRB para toda a Justiça do Trabalho do Brasil”.

O posto de atendimento foi instalado em uma área de 60,1 metros quadrados no mezanino do Bloco A do TST, na Quadra 8 do Setor de Administração Federal Sul, onde também estão agências de outras instituições bancárias.

“A instalação deste posto representa a ampliação das opções bancárias disponibilizadas no âmbito desta corte. A intenção é atender melhor às necessidades do magistrado, dos servidores, dos estagiários, dos colaboradores e das demais pessoas que frequentam o ambiente”, classificou o presidente do TST, Emmanoel Pereira.

Novo modelo

A agência segue o novo modelo de atendimento do Banco de Brasília, voltado para o público de alta renda, que ocorre atualmente na Millenium Capital e no Escritório de Negócios no CNC.

No local serão oferecidas oportunidades diferenciadas para ministros, magistrados, autoridades e servidores do TST.

“Oferece todos os produtos e serviços financeiros: financiamento imobiliário, cartão de crédito, abertura de conta. Toda a estrutura (no STF) numa área de outros bancos também, em que o BRB marca posição. Começa sim a crescer sua rede e ocupar Brasília, como foi estabelecido pelo governador”, explicou o presidente do BRB.

A instalação da agência estava prevista no contrato de cessão onerosa assinado em janeiro – na época, pela atual presidente do TST, a ministra Maria Cristina Peduzzi. A vigência é de 60 meses, com investimento anual é de R$ 76.492,80.

Entrega de medalhas

Na ocasião, o presidente do TST concedeu ao governador Ibaneis Rocha e ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho.

A honraria homenageia pessoas e instituições pelos serviços prestados ao ramo trabalhista do Poder Judiciário brasileiro.

