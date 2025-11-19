Trio é preso com munições, placas adulteradas e celular furtado durante ponto de bloqueio em Ceilândia

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) prenderam, na noite desta terça-feira (18), três homens de 27, 25 e 22 anos durante um ponto de bloqueio na QNM 2, em Ceilândia.

Por volta das 22h40, uma equipe do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) decidiu parar um Ford Focus após perceber atitude suspeita do motorista ao se aproximar do bloqueio. Durante a abordagem, os policiais notaram um forte odor de maconha vindo do interior do veículo, o que levou à realização de revista pessoal e vistoria no carro.

No interior do automóvel, foram localizadas duas placas adulteradas, nove munições calibre .38 escondidas no console central, cinco celulares sem comprovação de procedência e R$ 530 em dinheiro. Já na delegacia, foi constatado que um dos aparelhos possuía registro de furto.

Os três ocupantes do veículo possuíam extensa ficha criminal, com antecedentes por furto, roubo de veículo, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e até mandado de prisão já cumprido. Um deles usava tornozeleira eletrônica e estava em liberdade condicional no momento da abordagem.

A reincidência dos envolvidos reforça o impacto negativo da presença de criminosos contumazes nas ruas, o que dificulta o trabalho das forças de segurança e contribui para a sensação de impunidade, além de favorecer o aumento dos índices de criminalidade.

O trio foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia. Um dos suspeitos foi autuado em flagrante por receptação após admitir a posse do celular furtado. Todos responderão por adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de munição e demais crimes constatados na ocorrência.