Trio acusado de roubos e furtos em Sobradinho é preso

Crimes ocorriam em Sobradinho II. Prisão ocorreu na quarta (24)

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) prendeu, na quarta-feira (24), três homens acusados de cometer roubos e furtos na região.

Dentre os crimes cometidos, a 35ª DP destaca um assalto na unidade básica de saúde (UBS) de Sobradinho II que vem sendo construída. Um vigilante tentou impedir o roubo, entrou em luta corporal com os assaltantes e terminou gravemente ferido.

Em outro assalto, os autores ligaram para uma pizzaria se passando por clientes e atraíram o entregador para um local ermo, onde levaram os pertences dele.

O delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho, cita outra ocorrência protagonizada pelo grupo criminoso. “No mesmo dia, o grupo invadiu um lava-jato para furtar vários objetos e instrumentos de trabalho que estavam guardados no local. Com as investigações, conseguimos identificar o trio que vinha causando insegurança à comunidade e representar pela prisão desses criminosos”, afirma.

Caso sejam condenados, os autores poderão ficar até 12 anos na prisão.