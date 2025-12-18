Menu
Brasília
Três pessoas são encontradas mortas após ocorrência com arma de fogo no Sol Nascente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas de socorro para o atendimento

João Victor Rodrigues

18/12/2025 7h03

Foto: Reprodução

Três pessoas morreram após uma ocorrência envolvendo arma de fogo registrada na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h07, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, nas proximidades de uma quadra sintética.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram três vítimas adultas já sem sinais vitais, todas com ferimentos incompatíveis com a vida. Uma quarta vítima, uma mulher, foi avaliada no local e encaminhada ao hospital de referência. Ela estava consciente e orientada, apresentando escoriações e ferimentos provocados por arma branca.

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pela preservação da cena do crime, enquanto a Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de investigação e perícia.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do ocorrido nem registro de imagens que auxiliem nas apurações.

