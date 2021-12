Três pessoas feridas por arma branca em Santa Maria

A terceira vitima, segundo informações colhidas no local, teria sido o autor de uma tentativa de assalto

Na madrugada deste domingo (5), três pessoas foram feridas por arma branca, em Santa Maria (DF). O caso aconteceu na Avenida comercial entre as Quadras 216/217, próximo a padaria Forno de Ouro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou socorro aos feridos. A equipe encontrou três pessoas feridas.

Rogério, de 21 anos, apresentava corte superficial na região das costas. Wanderson, de 37 anos, tinha cortes nos membros superiores. Ambos foram transportados ao Hospital Regional de Santa Maria. (HRSM)

A terceira vitima, segundo informações colhidas no local, teria sido o autor de uma tentativa de assalto e foi identificado pelo nome de Guilherme. Ele foi atendido e transportado ao HRSM com cortes no couro cabeludo.

Após o atendimento, o local ficou aos cuidados da Policia Militar.