Três cidades passam por manutenção preventiva na rede

Serviços avançam em alguns pontos e buscam melhorar a distribuição de energia em Sobradinho, Asa Sul e Paranoá

A queda de energia e a falha nos equipamentos são situações evitáveis que podem ser prevenidas com inspeções periódicas e melhorias na rede elétrica. Nesta quarta-feira (28), por exemplo, três regiões administrativas receberão serviços de manutenção: Sobradinho, Asa Sul e Paranoá.

Para executar o serviço em segurança, será necessário suspender, temporariamente, o fornecimento de eletricidade em alguns endereços.

Em Sobradinho, os técnicos farão a manutenção preventiva, com interrupção do fornecimento de energia entre 9h30 e 10h30, no Núcleo Rural Caatingueiro: chácaras Nova Esperança, Beira Rio, Quatro Irmãos, São Sebastião, Três Palmeiras, da Paz, Vovó, Barra, Funil, Gomes, Coutinho, Boa Esperança, Sonho Dourado, Bambu, São Imbur, São João, Flor da Mata, Oeste Flor das Águas, Santa Luzia, Paiva, Boa Vista, Morro Caatingueiro, das Dores, Nossa Senhora Faz Graças, Daniel, Santa Rosa Feliz e Sítio do Mato, além da Fazenda Brocotó.

Chácaras

Ainda na região serão afetadas as chácaras Praia, na Areia, Santa Catarina, Ribeirão, Bom Café, Benedito, Santa Rita, Barreiro, Romar, Alves, Tingui, Recanto Eloita, Aldeia Cafuringa, Coqueiro, Bagagem, Três Corações, São Miguel, Indaiá, WS, Mata do Sucuri, WBF Água Doce, Ramos, Pico do FG, Monte Sião, Tamanduá, Jatobá, Lago Azul, Kubanakan, Vó Leosina, São Gabriel, Pedreira, Jiboia, Nossa Senhora Abadia, Felicidade, Nossa Senhora das Graças, Batalha nº 46, João Bem, Folha Dura, Lajinha, Comunidade Caatingueiro, Caesb, Capela São José e as de números 2, 3, 4, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 31-B, 32, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 53 e 57.

Na Asa Sul, das 7h50 às 12h, a CRS 511, Bloco B, ficará sem energia elétrica para que a rede passe por melhoria.

No Paranoá, será beneficiada a região do Altiplano Leste, com lançamento de cabos. Para o serviço ser prestado, das 9h às 18h, a Fazenda Paranoá, lotes de 1 a 4, e as chácaras Tapera Grande, Paranoá I e Buriti ficarão, temporariamente, sem energia.