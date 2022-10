Três áreas do DF ficarão sem energia na terça (11) para serviços na rede

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região sem comunicação prévia

Endereços no Gama, Guará e São Sebastião ficarão sem energia nesta terça-feira (11). A interrupção elétrica será feita para a realização de serviços de construção e manutenção de rede nas regiões administrativas.

No Gama, o desligamento será das 8h30 às 14h para a construção da rede. Serão afetados endereços no Núcleo Rural Engenho das Lages, Rua Wilmar Araújo; BR-040, lado direito da via; Avenida Goiás, Chácaras Rancho NY, Vale da Laje, Engenho das Lajes, km 3, 23, 30 a 33 e 65; DF-290: Chácara ST Recanto, km 3, 31 e 32; Núcleo Rural Engenho das Lages: Avenida Brasília, Lotes 14, 18, Avenida Goiás, Avenida Gregório, Avenida São José, Chácara 2, Fazenda Buritiz, Chácara Montesinha, Chácara Roriz, Chácara São Sebastião, Casas 2, 3, 3-B, 4, 5, 6-D, 8, 9-A, 10, 16, 19, 41, 43, 60, 64, Lotes 1 a 4, 5-B, 6, 6-A, 6-C, 7, 7-A, 9, 11, 12, 15-B, 16, 20, 23, 23-A, 28-A, 28-B, 32, 36, 40, 41-A, 47, 49, 54, 56, 59-A, 67, NR 28, quadras 1 a 4, 11, ruas 2, 36, ruas Braga, Caldeira, das Lages, Eliel, G. Bezerra, ION, Jornalista Jeová, Líbano, Marrocos, Maciel, Roriz, Roriz II, São José, São Bento, São Judas, Santa Edwiges, Sucupira, dos Colégios, da Igreja, Dantes, Dr. Gotardo, Eliel, Ingazeira, Hilário, Nossa Senhora, Oliveira, Rosa Lopes, Travessa, V. Araújo, Wilmar; Núcleo Rural Ponte Alta Norte: Chácara 1, Condomínio 5, Condomínios Alameda dos Ipês, Athenas; Núcleo Rural Ponte Alta de Cima: Chácara 2; e Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo: chácaras Pôr do Sol e Sau.

Em São Sebastião, terá interrupção das 8h30 às 12h na área do Del Lago: Conjunto 33, QR 336, Quadras 7, 8, 10, 17, 50-B, 61, 202, 203, 301, 307, 309, 312 a 315, 318 a 326, 326-A, 327, 333 a 376; e da Fazendinha, Quadra 1. O desligamento ocorre para construção de rede. Já até as 16h, os endereços em DF-140, Condomínio Santa Bárbara, chácaras 125 a 127, 130, 131, 181 a 184, 186, 187, 190, 191, 193, 196, 197, 200, 206, 207, 213, 213-A, 214 a 218, 222, 224, 226, Residencial Le Jardin e km 14; DF-251, Lote 18; e Núcleo Rural Barreiros, km 10, ficarão sem energia para manutenção de rede.

No Guará, os serviços de manutenção de rede afetarão o abastecimento energético das 8h às 13h na QE 34, Conjunto J e quiosque.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília