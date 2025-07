Treinamento sobre auditoria interna envolve unidades de saúde com foco na maior segurança para o paciente 

Por meio da Gerência-Geral de Qualidade e Processos, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) promoveu, na quinta-feira (3), um treinamento sobre auditoria interna nas unidades de saúde, com a participação de 34 colaboradores da área.

O objetivo da capacitação foi implementar auditorias internas de forma sistemática, abrangendo os processos relacionados às áreas assistenciais e administrativas nas unidades hospitalares do instituto.

Com o treinamento, os núcleos de qualidade de cada unidade terão subsídios para avaliar se as práticas e os protocolos estabelecidos estão sendo seguidos de forma adequada, identificando não conformidades e oportunidades de melhoria.

As auditorias serão realizadas por meio de visitas presenciais, aplicação de checklists baseados em documentos reconhecidos nacionalmente, envio de relatórios e acompanhamento dos planos de ação.

Comprometimento

“O IgesDF está vivendo um momento de mudança de cultura e abraçando as acreditações, que nada mais são do que a concretização de um trabalho árduo, com todas as suas dificuldades, e, acima de tudo, com muito comprometimento”, resumiu a assessora do Gerência-Geral de Qualidade e Processos, Marina Freschi.

Para Adriana Rodrigues, enfermeira do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, o treinamento amplia o alcance das auditorias e fortalece a avaliação de todos os setores, não apenas os assistenciais. “Com mais informações e embasamento, será possível realizar diagnósticos mais precisos e propor melhorias em toda a rede do IgesDF”, avaliou.

A gerente administrativa do IgesDF, Marina Rocha, também destacou a importância do treinamento: “Este é um período estratégico para a qualidade, que tem se estruturado para iniciar ações de melhoria nos processos das unidades”.

*Com informações do IgesDF