Trânsito em Taguatinga terá alterações para a festa de Pentecostes

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará uma operação especial de trânsito durante a festa de Pentecostes 2025, que ocorrerá de sexta-feira (6) a domingo (8) no Taguaparque, em Taguatinga. Com expectativa de público de aproximadamente 50 mil pessoas por dia, entre 16h e 22h, a autarquia adotará intervenções pontuais nas vias e contará com 170 servidores atuando diariamente no controle do tráfego e no monitoramento da região.

As alterações viárias acontecerão em horários específicos: na sexta (6) e no sábado (7), entre 21h30 e 0h30; no domingo (8), das 19h30 às 22h30. A avenida em frente à administração do Taguaparque será interditada ao trânsito de veículos durante todos os dias do evento. O local contará com estacionamentos sinalizados para o público em geral, autoridades e pessoas com mobilidade reduzida. Haverá também áreas exclusivas para ônibus e vans, com acesso pelo Pistão Norte.

Durante a saída dos fiéis, a Avenida Contorno do Parque — na altura do Ginásio de Esportes — terá sentido único em direção à EPTG e será mantida com fluxo em ambos os sentidos em direção à via Estrutural. O objetivo é organizar a saída e evitar congestionamentos.

A equipe de engenharia do Detran-DF ajustará os tempos dos semáforos em vias estratégicas da região, como a Avenida Central de Taguatinga, Avenida das Palmeiras, Avenida Hélio Prates e a ligação entre as quadras QNF e QNL. A sincronização dos semáforos será programada para facilitar a dispersão do público de forma segura e eficiente.

Painéis de mensagens variáveis (PMVs) serão instalados nas imediações do parque com orientações aos condutores, especialmente quanto à proibição de estacionamento irregular, que será rigorosamente fiscalizada. O patrulhamento será ininterrupto, com viaturas posicionadas em pontos estratégicos nas rotas de chegada e saída para atuação rápida em caso de ocorrências.

O Detran-DF reforça que a operação visa garantir a segurança viária, a fluidez do trânsito e a tranquilidade dos participantes durante todo o período do evento religioso.

Com informações do Detran-DF