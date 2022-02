Traficantes são presos na Cidade Estrutural

Foram apreendidos uma espingarda, 40 porções de crack, maconha, cocaína, um galão de 18 litros e pequenos frascos com “lança perfume”

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas na Cidade Estrutural, por volta das 16h desta segunda-feira (31).

A equipe recebeu uma denúncia sobre um local onde era comercializado entorpecentes e que dois homens haviam acabado de com galões de “lança perfume”.

No endereço da denúncia, as autoridades abordaram dois homens com as mesmas características repassadas. Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes em cima do muro da casa.

Foram apreendidos uma espingarda, 40 porções de crack, maconha, cocaína, um galão de 18 litros e pequenos frascos com “lança perfume”. Os detidos foram levados à 8ª Delegacia para registro da ocorrência.