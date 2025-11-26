Traficante é preso com 92 tijolos de maconha em uma residência na Ponte Alta do Gama

Um homem de 41 anos foi detido dentro do banheiro de uma residência na região de Ponte Alta, no Gama (DF), na segunda-feira (24/11), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o investigado utilizava a casa situada na avenida Buritis como ponto de armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes e também como base para distribuir drogas a diferentes áreas do DF.

A prisão ocorreu após denúncias anônimas que levaram equipes da 35ª Delegacia de Polícia a verificar que o suspeito já possuía passagem pelo mesmo tipo de crime. A proprietária do imóvel confirmou que havia caixas com drogas na residência e autorizou a entrada dos policiais.

Na Operação High Bridge, os agentes apreenderam 92 tijolos e outros três parcialmente fracionados de maconha, além de uma porção de cocaína, duas balanças de precisão e uma munição de calibre 12.