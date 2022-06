TJDFT suspende ação e suco Del Valle Fresh pode voltar a ser vendido

A liminar do tribunal atende o pedido da Brasal Refrigerantes, responsável pela distribuição da Coca-Cola em toda a região centro oeste

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) suspendeu, ontem (31), a ação do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) que proibia a venda do suco Del Valle Fresh na capital.

No mês passado, o Procon havia determinado a suspensão da venda do produto por considerar que a bebida, divulgado como suco de frutas, não apresenta os percentuais mínimos para ser, de fato, considerado como um suco, néctar ou refresco.

Segundo a decisão, o erro na divulgação não compromete a saúde ou integridade dos consumidores. “A propósito, em tese, trata-se de produtos amplamente comercializados há anos, sem notícia alguma de nocividade decorrente da ingestão destes pelos consumidores”, escreveu o desembargador.

Ainda assim, por ser uma liminar, a decisão ainda precisa ser revista.