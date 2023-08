TJDFT lança pesquisa de satisfação com os serviços digitais oferecidos pelo órgão

Nesse novo contexto, a Ouvidoria do TJDFT, responsável por captar a opinião dos usuários da Justiça do DF, criou uma pesquisa

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem modernizado continuamente seus processos de trabalho, por meio de recursos digitais e inovadores. Nesse novo contexto, a Ouvidoria do TJDFT, responsável por captar a opinião dos usuários da Justiça do DF, criou uma pesquisa para medir o grau de satisfação com os serviços digitais oferecidos pelo Tribunal ao público.

Os serviços disponíveis na pesquisa estão descritos na Carta de Serviços ao Cidadão. Caso você tenha utilizado algum desses serviços, sua participação é importantíssima! O índice de satisfação com os serviços digitais prestados pelo TJDFT será apurado a partir da média ponderada das avaliações feitas pelos cidadãos.

A pesquisa ficará no site do Tribunal de forma permanente, no rodapé da página principal, o que permitirá ao usuário respondê-la na hora que for mais adequada e conveniente. Os serviços avaliados da pesquisa serão ampliados a cada 30 dias, até que se tenha a totalidade dos serviços descritos na carta com avaliação disponível.

Clique aqui e responda à pesquisa de satisfação. Não deixe de participar e compartilhar! Ajude o TJDFT a oferecer cada vez mais uma Justiça de excelência aos cidadãos do Distrito Federal.